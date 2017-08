Una cena sensoriale (al buio) alla Casa delle Farfalle di Bordano

BORDANO - L'evoluzione ci ha dotati del senso del gusto per indirizzarci verso cibi per noi salutari ed evitare di fa mangiare ciò che potrebbe invece essere tossico e pericoloso per la nostra salute. Ma cos’è in realtà il gusto? Recenti studi rivelano che un'attività per noi semplice e scontata come il nutrirci sia in realtà un’esperienza multisensoriale per eccellenza. Ogni volta che mangiamo i nostri cinque sensi lavorano in sinergia per comporre ciò che noi indichiamo per brevità 'gusto'.

La cena sensoriale, che si terrà la sera di sabato 2 settembre alla Casa delle Farfalle di Bordano è un'occasione per riappropriarci dell'esperienza del gusto nella sua completezza e complessità sensoriale. Grazie a una serie di esperimenti e test sensoriali a cui i partecipanti si presteranno, potranno riscoprire e 'scomporre' l’esperienza di quello che chiamiamo gusto: cosa succede davvero quando consumiamo quel particolare cibo o quella bevanda?

Il menù della serata è stato appositamente studiato per stimolare e mettere alla prova il tatto, l'udito, la vista il gusto e l'olfatto, e per farli incrociare e mescolarli in modi insoliti. Naturalmente, tenuto conto della location della serata, particolare attenzione verrà posta al confronto con la percezione sensoriale che hanno gli altri animali. Dal momento che per l'animale uomo la vista è uno dei tratti che più influenzano il modo in cui percepiamo e interagiamo col mondo, una parte della cena sarà completamente al buio, guidati da persone con disabilità visiva, che aiuteranno i commensali a riscoprire il valore degli altri quattro sensi. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione di Udine.



Il costo della cena è di 35 euro a persona ed include antipasto, primo piatto, secondo piatto, dolce e bevande. A partire dalle ore 20 alla Casa delle Farfalle di Bordano. Informazioni 344 2345406 / info@bordanofarfalle.it. Durata dell'evento: circa 3 ore