L'appello del'Oasi dei Quadris: «Aiutateci a ritrovare gli ibis»

FAGAGNA – L’ondata di maltempo che lo scorso 10 agosto si è abbattuta sul Friuli, non ha risparmiato l’Oasi dei Quadris di Fagagna, danneggiando in maniera seria le strutture che ospitano molte specie di volatili e devastando decine di alberi.



Purtroppo dopo il temporale, che ha scoperchiato più di metà voliera, alcuni ibis sono fuggiti e uno di loro è morto. In totale sono stati 10 gli esemplari scappati nel pomeriggio del 10 agosto: per ora solo uno è stato recuperato, a Gonars, qualche giorno dopo la tempesta, ferito e denutrito, mentre altri due sono rimasti nell’oasi. Mancano all’appello gli Ibis con un anello giallo sulla zampa e la sigla AH, quelli con un anello bianco e le sigle 041, 026, 003, 046, 059, e quello con un anellino piccolo foi 14 a cui manca mezza zampetta.



«Questi ibis non si lasciano avvicinare facilmente – chiariscono dall’Oasi – ma se li vedete vi preghiamo di chiamare subito Enzo al 348 0412465, Dima al 338 717877 oppure Loredana al 333 4166718».