In Fvg il maggiore incremento di reati informatici d'Italia: +134%

FVG - Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana dove sono cresciuti di più negli ultimi cinque anni i reati informatici (+134%), al settimo posto nazionale con una denuncia all’autorità giudiziaria ogni 349 abitanti. E’ quanto emerge da un’analisi di Das, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, che con ‘Difesa Web’ assiste in giudizio i cittadini vittime di frodi informatiche e fornisce strumenti di monitoraggio per prevenire furti d’identità e altre truffe online. «La nostra ricerca – spiega Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di Das – evidenzia un fenomeno preoccupante. Nel periodo che abbiamo analizzato le denunce delle forze di polizia all’autorità giudiziaria per reati informatici sono cresciute in Italia di oltre il 51%, con un’incidenza di un reato ogni 393 abitanti. I danni economici per chi subisce questo tipo di reato possono essere rilevanti e a volte difendersi in giudizio può essere complicato e richiedere tempi lunghi».

La situazione nelle province del Fvg

In Friuli Venezia Giulia, il fenomeno è più diffuso a Trieste (una denuncia ogni 261 abitanti - 1° posto in regione) che è fra le prime sette province del Paese per maggiore ricorrenza di questi reati che sono meno frequenti in provincia di Gorizia (una denuncia ogni 317 abitanti – 2° posto). La situazione è in linea con la media nazionale (1/393) a Udine (1/385), mentre è ancora più tranquilla in provincia di Pordenone (1/408 abitanti).

Secondo quanto rilevato da Das, tra il 2010 e il 2015 le denunce per reati informatici si sono quasi triplicate a Trieste (+199%) e più che raddoppiate in provincia di Udine (+133%) e Pordenone (+118%). E’ rilevante l’incremento di questi crimini registrato anche a Gorizia (+81%).

Fvg in testa alla classifica nazionale

A livello nazionale, dopo la Liguria (1/246), le regioni con la più alta densità di crimini informatici sono Molise (1 denuncia ogni 290 abitanti) e Valle d’Aosta (1/294). Das segnala un’elevata densità di questi crimini anche in Campania, dove nel 2015 si è registrata una denuncia ogni 328 residenti, e Piemonte (1/343). Puglia (una denuncia all’autorità giudiziaria ogni 503 abitanti), Sicilia (1/496) e Basilicata (1/483) sono invece le regioni con la più bassa frequenza di reati informatici. Das ha rilevato che tra il 2010 e il 2015 il numero assoluto di reati informatici è cresciuto in modo rilevante in tutte le regioni, soprattutto in Friuli Venezia Giulia (+134%) e Umbria (+102%). Le regioni dove le denunce per reati informatici sono cresciute meno sono Campania (+17%), Valle d’Aosta (+19%) e Puglia (+34%).