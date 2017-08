Joy, ‘l’incubatore di idee’ made in Friuli

TAVAGNACCO - Ciò che distingue Joy dalla concorrenza è chiaro già nella definizione che questa azienda friulana dà di se stessa: 'un incubatore di idee' nel senso stretto del termine. Perché da Joy è così: le idee sono l’elemento cardine, il nucleo, da cui far nascere poi vere e dinamiche forme d’impresa. Partita da Tavagnacco, in pochi anni Joy è riuscita a sbarcare sul mercato internazionale diventando partner di importanti gruppi dell’alta moda e del design.

La mission di Joy è affiancare quelle realtà che vogliono lanciare nuovi progetti, condividendone gli obiettivi e il rischio d’impresa. L’azienda di Tavagnacco, che ormai da 10 anni opera in Fvg e in Italia, è in grado di diventare una guida affidabile per costruire il business su basi solide, grazie a un controllo efficace di gestione globale, amministrativa e manageriale. L’obiettivo finale è riuscire a dare concretezza alle idee. «Da Joy le idee si sviluppano in spazi condivisi che, da semplici postazioni di lavoro, diventano veri luoghi di scambio e confronto – afferma Massimiliano Liva, coordinatore del team aziendale –. Joy si è sempre distinta per capacità di visione e curiosità, concretezza e creatività, ricerca continua di nuove tecnologie e innovazione, esperienza e attitudine al cambiamento. Oggi, l’anima di Joy viene messa a disposizione di tutti coloro che, assieme allo sviluppo del proprio business, cercano un partner attivo e attendibile».

Joy è un’azienda che punta molto sulle risorse umane, riponendo grande fiducia nelle potenzialità manageriali e creative dei suoi collaboratori. In Joy lavorano 27 persone e il fatturato si attesta sui 3 milioni di euro. Attualmente sono in fase di incubazione sette progetti, emotionLAB, spazio//biennale, Snackprint, Novamed, Brainweave, Fattoriedidattiche.biz e Tapisserie d'Artiste, ed è stato avviato uno spin-off, Breakforth Srl. «I nostri plus – conclude Liva – sono l’avanguardia tecnologica, le competenze dei nostri collaboratori, l’esperienza, l’amore per le sfide, la dedizione alla qualità assoluta dei servizi, la predilezione tecnica ed estetica verso soluzioni inedite e originali, lo slancio innovativo, l’esclusiva creatività, la gentilezza».