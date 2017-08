Cercano di liberarsi della droga e non si fermano all'alt: due persone in manette

UDINE - Nella notte tra il 28 e il 29 agosto, la Polizia di Stato di Udine, ha tratto in arresto due persone per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a Pubblico Ufficiale.



In particolare, verso mezzanotte, un equipaggio della Squadra Volante, nell’ambito dei controlli rafforzati disposti dalla Questura di Udine, ha notato un veicolo sospetto procedere in una zona residenziale cittadina e ha intimato allo stesso di fermarsi.

Il conducente del veicolo, anziché fermarsi, ha accelerato cercando di sottrarsi al controllo e, inseguito dall’equipaggio, ha compiuto manovre pericolose per ostacolare l’operato della volante, cercando nel contempo di liberarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino.



Gli agenti sono tuttavia riusciti a raggiungere e fermare il veicolo e a recuperare l’involucro sopraccitato, che e’ risultato contenere 20 grammi circa di eroina. Compiute le prime verifiche la droga rinvenuta e l’autovettura utilizzata per la fuga sono state sequestrate e gli occupanti del veicolo arrestati e portati nel carcere di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.