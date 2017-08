La Ludoteca comunale riapre dopo la pausa estiva

UDINE - Dopo la pausa estiva la Ludoteca comunale riapre le porte ai suoi affezionati frequentatori. A partire da venerdì 1° settembre i locali di via del Sale osserveranno i consueti orari di apertura: il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 9 alle 12. Già a partire da questo weekend, inoltre, la Ludoteca ospiterà anche IdeAG Nordest, l’attesissima convention di Inventori di Giochi del Nordest Italia, e proprio per questo sarà aperta al pubblico sabato 2 settembre dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19 e dalle 20 alle 24, e domenica 3 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. A partire dal 9 settembre, poi, la ‘Casa del gioco’ di via del Sale riproporrà anche le aperture serali, ogni sabato dalle 20.30 alle 23.30.

Oltre mille giochi da tavolo

In Ludoteca grandi e piccini hanno a disposizione oltre mille giochi da tavolo, dai classici come Monopoli e Risiko, agli astratti come scacchi, dama e othello; dai giochi di gestione risorse come ‘I coloni di Catan’ ai party game come Jungle Speed; dai giochi di parole e narrazione come Scrabble, Scarabeo, Paroliere e Dixit, ai giochi di dadi come Can’t Stop e Perudo; dai giochi per famiglie come Labirinto ai giochi per bambini come Il frutteto; dai giochi di destrezza come Villa Paletti ai giochi di cooperazione come Pandemia. Inoltre in Ludoteca si può giocare anche a carte: briscola, tressette, burraco. Completano l’offerta i giochi di costruzione e i giochi d’ingegno e l’angolo morbido e dedicato alla motricità per i più piccini (0-3 anni). Il catalogo aggiornato è consultabile online sul sito del Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese all'indirizzo www.sbhu.it/ludoteca. È inoltre possibile accedere al prestito dei giochi. L’ingresso alla Ludoteca comunale è libero e gratuito.

Per informazioni: tel. 0432 1272677-756.