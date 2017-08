Nuovi orari al pubblico per gli uffici circoscrizionali

UDINE - Dal prossimo 4 settembre, gli sportelli circoscrizionali cambieranno orario di apertura al pubblico.

Seconda e quinta

Nel dettaglio, nella 2a e 5a circoscrizione, l'apertura al pubblico sarà garantita il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, da martedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì anche dalle 15 alle 18.

Terza e settima

La terza circoscrizione invece vedrà un'apertura lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 18.

Infine, l'orario della 7a circoscrizione sarà martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 , e il mercoledì dalle 15 alle 18.

Le prestazioni

Gli sportelli delle circoscrizioni 2 e 5 continueranno a erogare le prestazioni previste. Per quanto riguarda le circoscrizioni 3 e 7, invece, le prestazioni erogate riguarderanno le iscrizioni ai corsi di nuoto, attività motoria e ai centri vacanza organizzati dal Comune, la vendita di buoni pasto, la ricezione domande di carta famiglia e bonus energia, il rilascio della tessera sanitaria e l'effettuazione del cambio di medico curante, e infine la distribuzione dei sacchetti Net. Non erogheranno invece prestazioni anagrafiche (ovvero non rilasceranno certificati ne' effettueranno autentiche), trattandosi di attività di pertinenza esclusiva degli Ufficiali d’Anagrafe. La decisione è stata presa nell'ottica di un efficientamento e razionalizzazione andando a potenziare i servizi centrali dove c'è molta più richiesta, e liberando così risorse da destinare alle prestazioni di cui si è avvertita maggior esigenza tra gli utenti.