Asili nido: scatta l'obbligo dell'accreditamento

FVG – Cambiano le regole per gli asili nido del Friuli Venezia Giulia. Le strutture pubbliche ma anche quelle private (per poter ricevere un sostegno pubblico) dovranno essere ‘accreditate’. Un processo che entrerà a regime a partire dall’anno dall'anno educativo 2019-20.

Di questo regolamento sul sistema di accreditamento dei servizi per la prima infanzia, ha discusso il Consiglio delle autonomie locali, che ha dato via libera unanime al provvedimento, illustrato dall’assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca.

«Un sistema che si basa - ha precisato l'assessore - sul regime dell'autorizzazione, al fine di assicurare un controllo effettivo sul rispetto dei requisiti di qualità dei servizi, sulla trasparenza e sul rapporto con le famiglie. In particolare - ha affermato Telesca - abbiamo integrato il regolamento con la previsione dei requisiti sulla qualità del progetto educativo».



Con le modifiche introdotte, gli asili nido pubblici dovranno essere obbligatoriamente accreditati, mentre quelli privati lo dovranno essere per poter ottenere eventuali forme di sostegno da parte della Regione.

Il termine ultimo per le domande di accreditamento degli asili nido è stato fissato al 1 gennaio 2019 affinché questa riforma del sistema dei servizi della prima infanzia possa andare a regime dall'anno educativo 2019-20.