Festa della Val Alba: un’immersione nella natura

RESIA - Una giornata dedicata alle escursioni nella natura, alle attività di didattica ambientale e sportiva e alla scoperta delle caratteristiche storico – culturali dell’area. Questa la proposta della 12a edizione della Festa della Val Alba, dedicata all’omonima Riserva naturale, istituita nel 2006 e gestita dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

Alpi Carniche meridionali

La Val Alba, scelta per le peculiari caratteristiche naturalistiche e storico – culturali, si trova nel settore orientale delle Alpi Carniche meridionali, a contatto con Alpi e Prealpi Giulie, estendendosi per quasi 3.000 ettari nel comune di Moggio Udinese ed è posizionata nella parte inferiore del bacino del fiume Fella, affluente di sinistra del fiume Tagliamento, e più precisamente all’interno dei due bacini idrografici solcati dal rio Alba e dal rio Simon. La Val Alba si colloca in un’area di grande interesse ecologico, situata nella fascia di transizione fra Alpi e Prealpi e fra Alpi Carniche e Giulie. Gli aspri rilievi e le profonde valli creano un mosaico di ambienti che si riflette in comunità animali e vegetali ricche e differenziate, potendo ospitare specie a diversa origine.

Attività

Attraverso una serie di attività, che vanno dalla semplice passeggiata, alle animazioni per bambini e ragazzi ed alle attività di scoperta delle peculiarità naturali e culturali, sarà possibile conoscere le caratteristiche che rendono speciale quest’area protetta. Punto centrale della manifestazione è il Ricovero montano del Vuâlt, incastonato nell’omonima conca. Qui arriveranno tutte le escursioni, si svolgeranno le animazioni e funzionerà un punto di ristoro e di informazione allietato dall’accompagnamento della musica.

Un’anteprima

La Festa sarà preceduta sabato 2 settembre alle 20.30, presso la piazzetta della chiesa di Dordolla, dalla proiezione dei filmati di Stefano Zanini ‘In volo sul friuli - Vedute aeree di una terra unica’ e ‘Dalle Risorgive alla laguna al Tagliamento - Avifauna della pianura friulana’. In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso l’ex Asilo di Dordolla.

Ecco il programma nel dettaglio

Alle 7.30 - Escursione alpinistica Val di Gleris – Forcella della Vacca – Rifugio Vuâlt a cura della sezione CAI di Moggio Udinese, con ritrovo davanti al Municipio di Moggio e tempo di percorrenza: 4h30’ (per escursionisti esperti).

Alle 8.30 - Escursione naturalistica ‘Alla scoperta della Riserva naturale della Val Alba’, con ritrovo davanti al Municipio di Moggio e tempo di percorrenza: 3h (per escursionisti).

Alle 8.30 – Escursione in mountain bike ‘Il richiamo del Vuâlt: in MTB dalla Ciclovia Alpe Adria alla Riserva naturale della Val Alba’, con ritrovo presso ex stazione ferroviaria di Moggio Udinese e quota di partecipazione: € 12,00 (info: Scuola Nazionale MTB M.U.E.C.)

Alle 9.30 - Escursione naturalistica lungo il ‘Sentiero del bosco’ in collaborazione con il Corpo Forestale Regionale e una Guardia Boschiva Comunale, con ritrovo davanti al Municipio di Moggio e tempo di percorrenza: 3h (per escursionisti)

Alle 14 - attività di laboratorio di Stone Balancing, con ritrovo presso il ricovero montano del Vuâlt.

La prenotazione per le escursioni, che si concludono tutte al Ricovero Montano del Vuâlt, è obbligatoria.

Dalle alle 10.30, presso il ricovero montano del Vuâlt: attività di animazione a cura dell’associazione ‘Il Villaggio degli Orsi’; attività alle sorgenti del Rio Alba con l’Arpa Fvg brevi escursioni guidate all’ex ospedale militare; dimostrazioni per il corretto uso della MTB a cura della Scuola Nazionale MTB M.U.E.C.; intrattenimento musicale.

Dalle 12.30 alle 15.30 possibilità di ristoro presso il ricovero montano del Vuâlt.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a domenica 17 settembre.

Per informazioni e Prenotazioni: Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, 0433.53534 - info@parcoprealpigiulie.it | Pro Loco Moggio Udinese – Ufficio I.A.T., 0433.51514 – proloco@moggioudinese.info