Loggia del Lionello ancora deturpata dai vandali

UDINE - Un'altra ferita, l'ennesima, in uno dei gioielli artistici della città. La Loggia del Lionello è stata nuovamente presa di mira dai vandali, che hanno pensato bene di imbrattarne con la vernice nera e rossa la scalinata di accesso e una delle colonne. Purtroppo non è la prima volta che accade (e non sarà l'ultima...), nonostante ci sia il sistema di videosorveglianza e i controlli dei vigili non manchino.

La scoperta, per quanto ci riguarda, è avvenuta per caso a margine della presentazione dell'edizione 2017 di Friuli Doc. Mentre tutti erano impegnati ad ascoltare i dettagli della kermesse, abbassando lo sguardo verso terra ci siamo imbattuti in questo scempio, che rispetto al passato, è più evidente, visto che appare proprio sulle scale e sulla colonna che danno su piazza Libertà.



Ora il Comune farà certamente ripulire lo scempio (ci auguriamo prima dell'inizio di Friuli Doc), ma l'amarezza per un gesto che sta diventando sempre più frequente, rimane.