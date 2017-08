Mola le amputa un braccio: giovane operaia è grave

FAGAGNA - Un infortunio molto grave è avvenuto nella mattinata del 30 agosto in un fabbrica nella zona di Fagagna. Ferita gravemente una giovane operaia intenta a svolgere il suo lavoro con una mola e che ha riportato l'amputazione totale di un braccio. A causa della lesione riportata, la ragazza ha perso moltissimo sangue. Ora è grave, sarebbe in pericolo di vita. In quanto alle cause dell'incidente, sono in fase di accertamento.

Il trasporto all'ospedale

A chiamare subito aiuto, i colleghi di lavoro. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e l’elicottero, decollato dalla Centrale operativa di Udine. Stabilizzata sul posto l'operaia è stata elitrasportata con la massima urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine dove l’attendeva un’equipe specializzata in questo genere di gravi traumi. In fabbrica sono arrivati anche gli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria. Con loro anche i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.