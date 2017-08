Inspiegabile Udinese: ceduto Cyril Thereau

UDINE - L'Udinese ha ceduto alla Fiorentina l'attaccante francese Cyril Thereau. Un fulmine a ciel sereno nell'ambiente bianconero, che dopo due sconfitte nelle prime due giornate si attendeva una reazione dalla società. Costo dell'operazione circa 2 milioni di euro: l'attaccante dovrebbe firmare un biennale.

Dopo l'esperienza in italia con il Chievo, Thereau nella stagione 2014/15 ha indossato la maglia dell'Udinese per 108 volte segnando 35 reti, due delle quali nelle prime due partite di questo campionato. Anche per questo la sua cessione, vista la qualità espressa in questo inizio di stagione dagli uomini di Delneri, appare inspiegabile.

A Udine è dato per certo l'arrivo di Maxi Lopez dal Torino, ma per ora non c'è stata ancora la firma dell'attaccante ex Sampdoria. Un acquisto che comunque non esalta il popolo friulano, che si sarebbe aspettato qualcosa di più da questo mercato estivo.