Gli eventi in programma giovedì 31 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

‘Passons & Songs’ premia i giovani musicisti della regione

Gran finale per l’edizione 2017 di ‘Passons & Songs’, il concorso canoro dell’estate organizzato dalla Scuola di Musica di Passons nell'ambito della manifestazione ‘Fieste in Paîs’. La serata finale si terrà il 31 agosto, alle 21, nel parco festeggiamenti di Passons. I finalisti, una decina, sono giovani talenti provenienti da tutta la regione.

Oltreconfine 15-17

Il progetto Oltreconfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva alla fase conclusiva con una restituzione teatrale itinerante che giovedì 31 agosto approda a Chiopris Viscone, alle Ex Scuole di via Nazario Sauro, con una doppia replica alle 20.15 e alle 21.30. Per informazioni: www.oltreconfine-ww1.eu

Incontri con l’autore e con il vino

Giovedì 31 agosto penultimo appuntamento della rassegna estiva Incontri con l’autore e con il vino a Lignano Pineta. Alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare, Flavio Santi presenta il suo secondo giallo ’L’estate non perdona’ (Mondadori). Conduce la giornalista Elisabetta Pozzetto. A seguire la degustazione dei Vini De Lorenzi. Ingresso libero. Info: www.lignanonelterzomillennio.it

In Giro Giocando – Zuiant a torzeon

Torna con cinque nuovi appuntamenti ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Giovedì 31 dalle 17.30 alle 19.30 nell'area verde Ermes Midena di via Mantova (giochi per tutti). Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito.

Godia, festeggia la Sagra delle patate

Proseguono i festeggiamenti della 41ma edizione della sagra delle patate in programma fino al 3 settembre. Duecento volontari di ogni età cucineranno con maestria piatti a base non solo della rinomata varietà locale di patate, tra cui i celebri gnocchi lavorati a mano, ma anche di carne rigorosamente «made in Fvg» dagli allevamenti di Corte Friulana. Maggiori info, qui.