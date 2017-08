Perde il controllo dell'auto e si schianta sul muro di una casa: grave una donna

FAEDIS - Una donna - N.D. queste le sue iniziali - è grave a seguito di un incidente che l’ha vista coinvolta attorno alle 23.45 del 30 agosto.

I fatti

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Tarcento, intervenuti sul posto per i rilievi, si è verificato in via Soffumbergo, a Faedis. La donna, che sarebbe di Cividale del Friuli, è rimasta ferita molto gravemente. Si trovava da sola alla guida di una Fiat Panda. Perso il controllo del veicolo - come chiarisce Il Gazzettino - è poi andata a schiantarsi contro il muro di un’abitazione. Il botto causato dall’incidente è stato molto forte, tanto da essere sentito da diverse famiglie che abitano nella zona.

I soccorsi

Sono stati proprio i residenti di Campeglio di Faedis, a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ausilio di un’ambulanza. Per estrarre la 57enne dall’abitacolo della Panda si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che successivamente hanno messo in sicurezza la vettura e bonificato la carreggiata. Una volta liberata dalle lamiere dell’auto la donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono molto gravi: è ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.