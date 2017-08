‘Danzando Tra i Popoli 2017’: nuova edizione per il grande festival all’insegna del folclore

BLESSANO - Dopo il successo riscosso ‘Blessound’, il mini festival dedicato alla migliore musica alternative e indipendente italiana e internazionale, che nello scorso weekend ha richiamato oltre 2 mila persone a Blessano di Basiliano, il Medio Friuli si prepara a ospitare la 17^ edizione del grande festival ‘Danzando Tra i Popoli’, all’insegna del folclore, delle culture e dei sapori, organizzato dal Gruppo Danzerini Udinesi e dalla Proloco ProBlessano, in programma nel weekend a Blessano, Basiliano, Flambro e Romans di Varmo.

Il primo settembre

‘Danzando Tra i Popoli 2017’ prenderà ufficialmente il via nella serata di venerdì 1 settembre a Blessano di Basiliano, alle 20.30, con l’incontro ‘Lingue, religioni, minoranze, nazioni’, incentrata sulle strategie di auto-affermazione dei gruppi minoritari (linguistici, religiosi e nazionali) all’interno degli Stati-Nazione e con l’esibizione in anteprima del gruppo folcloristico basco ‘Larratz Dantzari Taldea’ fondato nel 1976 e composto attualmente da circa 25 membri che proporranno danze tipiche delle diverse regioni basche con una ricca varietà di costumi fedeli ai modelli e alle stoffe degli abiti che si usavano nel passato.

Il 2 settembre

La giornata di sabato 2 settembre sarà caratterizzata al mattino dalla tradizione sfilata dei gruppi folcloristici lungo le vie del centro di Basiliano e dall’appuntamento istituzionale in Comune, in serata dall’evento principale del festival: la spettacolare esibizione di tutti i gruppi folcloristici partecipanti, in programma alle 20.30 nella tensostruttura allestita nell’area festeggiamenti a Blessano, presentata dall’attore friulano Claudio Moretti.

Il 3 settembre

La giornata conclusiva di domenica 3 settembre prenderà il via già al mattino, alle 11.15, con la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Blessano con l’accompagnamento della corale Santo Stefano di Blessano del paese e poi in serata si sposterà nell’area festeggiamenti a Blessano per il gran finale con lo spettacolo teatrale in lingua friulana ‘Dal Siet al nûf’, messo in scena dalla compagnia filodrammatica ‘Sot la Nape’ di Varmo. Alle 22.30 l’estrazione della lotteria.

‘Danzando Tra i Popoli’

Tutti gli spettacoli inseriti nel cartellone si terranno al coperto e saranno a ingresso gratuito, a eccezione dell’evento conclusivo, il cui ricavato sarà interamente destinato a un progetto a sostegno del Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) colpito dal sisma del 2016. Tutte le info e il programma completo su www.danzeriniudinesi.it

Per maggiori info:

Danzerini Udinesi tel. +39 328 2522405 – www.danzeriniudinesi.it – info@danzeriniudinesi.it

Pro Blessano tel. +39 331 9051645 – www.problessano.it – info@problessano.it