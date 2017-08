La 'Cena in bianco' sarà in piazza Primo Maggio, ma con l'incognita maltempo

UDINE – Sarà piazza Primo Maggio a ospitare l’edizione 2017 di Di Punto in Bianco, la cena-pic nic che dal 2012 riempie le strade e le vie di Udine. Quest’anno, dopo il successo di viale Venezia nel 2016, la scelta è ricaduta su Giargin Grande, la piazza sotto il castello di Udine. Nonostante il ‘segreto’ debba rimanere tale fino alla giornata dell’evento, venerdì 1 settembre, i cartelli con i divieti di sosta sono già apparsi in prossimità della piazza, e quindi la location è stata subito smascherata, con buona pace degli organizzatori.

C’è però l’incognita meteo, visto che le previsioni per venerdì non sono buone. Per questo l’organizzazione è già corsa ai ripari: in caso di pioggia la cena in bianco verrà posticipata al giorno successivo, sabato 2 settembre. Se dovesse esserci brutto tempo anche sabato, l’evento, purtroppo, non potrà essere ulteriormente rinviato.

Gli oltre 4 mila commensali iscritti, quindi, si augurano che possa esserci una tregua dal maltempo, venerdì o sabato sera, Altrimenti, Di Punto in Binaco, sarà costretto a dare appuntamento al 2018!