Traffico: ancora bollino nero sulle autostrade del Fvg

FVG - Primo week end di settembre: tempo di rientri per quasi tutti. C’è, infatti, chi ancora le vacanze non se l’è godute e approfitta adesso per partire: spiagge e campeggi meno affollati, clima molto godibile, relax assicurato. L’autostrada sarà quindi molto trafficata, i transiti previsti per questo sabato saranno infatti circa 170mila.

Venerdì 1 settembre

Per quanto riguarda la giornata di venerdì 1 settembre sulla A4 Venezia – Trieste è previsto traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia: la situazione potrebbe peggiorare nel pomeriggio, con possibili intensificazioni. Traffico sostenuto sia lungo la A23 Palmanova – Tarvisio in direzione Tarvisio, sia sulla A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni.

Sabato 2 settembre

Giornata da bollino nero per sabato 2 settembre, con transiti molto elevati sulla A4 Venezia – Trieste in entrambe le direzioni. Possibili congestioni nei pressi degli svincoli in direzione mare; code e rallentamenti anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert. L’interconnessione fra A23 e A4 all’altezza del nodo di Palmanova, sarà – come sempre – il punto dove si concentrerà la massima congestione. E’ qui che si incrociano i flussi provenienti da Trieste con quelli provenienti da Udine Sud. Sulla A23 Palmanova – Tarvisio, infatti, è previsto un elevato numero di transiti in direzione Palmanova con probabili code e il traffico sarà molto sostenuto in direzione Tarvisio per gli arrivi da oltreconfine. Sulla A57 Tangenziale di Mestre, traffico sostenuto in entrambe le direzioni di marcia. Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pesanti nella giornata di sabato 2 settembre non è previsto alcun divieto.

Domenica 3 settembre

La giornata di domenica 3 settembre vedrà traffico sostenuto sulla A4 Venezia – Trieste in entrambe le direzioni. Nei pressi degli svincoli in direzione delle località balneari sono previsti code e rallentamenti. La circolazione sarà sostenuta sia sulla A23 Palmanova – Tarvisio, in entrambe le direzioni di marcia sia sulla A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste. Ai mezzi pesanti non sarà permesso circolare dalle 7 alle 22. Il maltempo previsto per questo fine settimana potrebbe spingere molti vacanzieri a partire prima, anziché aspettare l’ultimo momento. In questo caso le partenze risulteranno più scaglionate.