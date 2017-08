Cantiere di via Tullio: deciso lo slittamento a causa delle previsioni meteo

UDINE - Proseguono i lavori nel cantiere di viale delle Ferriere, viale Tullio per la sistemazione della fognatura con la sostituzione delle condotte. L'impresa, nella giornata di mercoledì, ha ultimato la posa dei tubi in calcestruzzo e oggi è impegnata a completare i pozzetti d’ispezione, oltre ad effettuare il ritombamento dello scavo. Fin qui tutto secondo il cronoprogramma stabilito da Cafc, assieme all'impresa appaltatrice in collaborazione con il Comune di Udine, per questo intervento straordinario che ha comportato, viste le proporzioni dei tubi da sostituire, l'allestimento di un cantiere di ampia portata.

Cause di forza maggiore

La variazione di programma per la giornata del venerdì 1 settembre, è dovuta a cause di forza maggiore, ovvero alle previsioni meteo che, per l'annunciata pioggia, potrebbero impedire la regolare conclusione delle operazioni. Pertanto, Cafc, in accordo con la Polizia municipale di Udine e l'impresa, ha deciso di far slittare a martedì 5 settembre l'asfaltatura e la successiva riapertura al traffico veicolare previsto, se il meteo fosse stato favorevole, per venerdì. Quindi, il ripristino della regolare circolazione avverrà martedì 5 settembre subito dopo l'ultimazione delle attività di asfaltatura. Gli automobilisti dovranno pazientare ancora qualche giorno, in compenso però la preannunciata pioggia comporterà anche un aspetto positivo per i lavori in fase di attuazione, spiegano i tecnici, visto che consentirà, sull’area del ripristino stradale non ancora asfaltata, un migliore assestamento del ritombamento.