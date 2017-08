Arriva 'Poppea' e la Protezione Civile lancia una nuova allerta meteo per il fine settimana

FVG - Un brusco calo delle temperature e l’autunno che fa capolino con un po’ di anticipo. E’ questo quello che secondo i meteorologi dobbiamo attenderci per i prossimi giorni, già a partire della giornata del 31 agosto. Dovremo dire "Addio" a Polifemo - anticiclone di origine africana che ha portato caldo e condizioni stabili - e salutare 'Poppea' - vortice perturbato -, che porterà piogge un po' su tutta la Penisola. I primi rovesci sono previsti, come anticipato dall’Osmer Fvg, già per la giornata del 31 agosto, in serata. Da venerdì primo settembre, data nella quale, fra l’altro, ha inizio l’autunno meteorologico (per quello astronomico sarà necessario attendere fino a venerdì 22 settembre), il ciclone ‘Poppea’ arriverà su tutta l'Italia, Fvg compreso. Dovremo quindi attenderci temperature in brusco calo, con picchi fino a 10 gradi in meno rispetto a quanto siamo abituati.

Allerta meteo

E proprio per in occasione del passaggio della nuova perturbazione, la Protezione Civile del Fvg ha emanato una nuova alle tra meteo (la numero 22 del 2017) dalle 20 del 31 agosto alla tarda nottata del 2 settembre.

Il 31 agosto

Nella sera di giovedì 31 agosto, le alte temperature della giornata e l'umidità in aumento nei bassi strati potrebbero già favorire i primi temporali, anche forti, pur in assenza di un fronte.

Il primo settembre

Venerdì, dunque, arriverà un fronte freddo da ovest, preceduto da correnti umide e decisamente instabili. Per questo saranno probabili temporali diffusi, localmente forti, con piogge anche intense, alternati a qualche fase di variabilità.

Il 2 settembre

Sabato ne arriverà un altro con aria più fredda in quota che favorirà ancora l'instabilità, per questo dovremo attenderci ancora temporali sparsi, più frequenti dal pomeriggio.

Il 3 settembre

Domenica affluirà in genere aria fredda e meno instabile.