30° Castelli Aperti Fvg: porte aperte per 15 dimore

FVG - Castelli Aperti torna con l’edizione d’autunno sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre e quindici dimore che apriranno al pubblico grazie all’attività del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Sarà un weekend dedicato all’arte, alla cultura e alla tradizione regionale, un’occasione unica per poter visitare manieri, parchi e meravigliosi giardini normalmente non accessibili al pubblico. I castelli aprono in tutta la regione.

Trieste

Uno in provincia di Trieste: il Castello di Muggia.

Gorizia

Tre in provincia di Gorizia: il Castello di San Floriano del Collio, il Castello di Spessa di Capriva e Palazzo Lantieri.

Pordenone

Due in provincia di Pordenone: Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini) e il Castello di Cordovado.

Udine

Nove in provincia di Udine con il Castello di Susans (Majano), il Castello di Cassacco, , il Castello di Villalta (Villalta di Fagagna), Rocca Bernarda (Ipplis di Premariacco), il Castello di Arcano (Rive D’Arcano), il Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Casaforte La Brunelde (Fagagna) e la Centa di Joannis (Aiello del Friuli).

Le visite partono all’inizio di ogni ora

Alcuni castelli saranno visitabili solo domenica, altri sia sabato pomeriggio che domenica con il seguente orario: domenica mattina alle 10, 11, 12, sabato dalle 15 alle 18 e domenica pomeriggio dalle 14 alle 18 con inizio delle visite ad ogni ora. L’ingresso comprensivo di visita guidata è di 7 euro per ogni castello, ridotto (3,5 euro) per i ragazzi dai 7 ai 12 anni. Dopo il successo delle passate edizioni anche in autunno alcune dimore fanno orari speciali con aperture anche il sabato mattina, orari prolungati o continuati dall’alba al tramonto.

Informazioni

Sul sito del Consorzio www.consorziocastelli.it è possibile verificare orari e aperture delle singole dimore e scaricare il programma completo delle due giornate. Si può inoltre contattare la segreteria per prenotare per gruppi superiori a 20 persone (tel. 0432-288588 da lun. a ven. 9-13; visite@consorziocastelli.it).

