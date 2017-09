Cultura: Torrenti, "Italy for Movies" fa bene al cinema e al Fvg

FVG - «Italy for Movies è una vetrina molto utile per i professionisti del cinema e della televisione che permetterà di far apprezzare anche in chiave turistica le location offerte dal Friuli Venezia Giulia per importanti set del grande e piccolo schermo». Così l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti ha commentato la presentazione, a margine della Mostra internazionale del Cinema di Venezia, del Portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione audiovisiva, realizzato dalle direzioni Cinema e Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo in collaborazione con Italian Film Commission.

Il sito "Italy for Movies", accessibile a tutti, è stato illustrato dal ministro Dario Franceschini, alla presenza di diversi assessori regionali tra cui Torrenti, nella sua veste di presidente della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. «In questo caso un'iniziativa centralizzata dal Ministero - ha osservato Torrenti - è a disposizione delle Regioni e delle loro specificità. Il rimando a Friuli Venezia Giulia Film Commission consente di sfruttare al massimo un percorso che è primariamente indirizzato ai professionisti del cinema e della televisione ma che certamente propone a una platea universale le opportunità e le straordinarie varietà e ricchezze della nostra regione in termini di beni culturali, ambientali e paesaggistici».