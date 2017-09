Gerolin: «Abbiamo scelto di rinunciare a un solista per far funzionare l’intero coro» 

UDINE – Chiuso il calciomercato, l’Udinese si ritrova con un nuovo attaccante, Maxi Lopez, arrivato dal Torino dopo la cessione alla Fiorentina di Cyril Thereau. Ceduti in prestito al Watford il difensore Molla Wague e il portiere Orestis Karnezis. Una sessione, quella della società bianconera, che ha scaldato i cuori dei tifosi. Anzi, la base dei supporters friulani è in fermento, soprattutto perché dopo la doppia falsa partenza in Campionato ci si attendeva una reazione più decisa da parte della società.



La società resta ottimista

«Siamo convinti che la squadra così come concepita funzioni – ha dichiarato il Direttore Sportivo Manuel Gerolin - c’è bisogno di tempo per far esprimere al meglio qualità individuali dei giovani che abbiamo acquisito, la crescita dei talenti richiede sempre pazienza. Per questo tutte le scelte effettuate in questo finale di mercato vanno lette in maniera integrata: il nostro principale obiettivo è quello di far funzionare il gruppo al meglio. Abbiamo quindi scelto di rinunciare a un solista per far funzionare l’intero coro». Sulla cessione di Thereau, Gerolin ha aggiunto: «La cessione di Thereau rappresenta una scelta ponderata e impegnativa. Deriva dal fatto che l’attuale conformazione della squadra necessita di una prima punta di ruolo. Ringrazio Cyril per il lavoro svolto con noi: lo attende un futuro stimolante, in un nuovo contesto».

L’arrivo di Maxi Lopez

«Considero l’operazione Lopez - ha dichiarato Gerolin - l’acquisto della tessera mancante di un puzzle, la persona che ci serve per far funzionare l’attacco. Abbiamo acquisito un giocatore di esperienza, in grado di esaltare le qualità del collettivo senza limitare le opportunità dei tanti giovani di mettersi in mostra. A Lopez va la nostra massima considerazione e fiducia: la sua esperienza è un elemento strategico nella gestione dei più giovani, la sua determinazione a fare bene è una leva che sfrutteremo al massimo a nostro favore. Con Lopez puntiamo a recuperare quel dialogo che è mancato in attacco in questo esordio di campionato».



Collavino punta sui giovani

Chiude così il discorso mercato il direttore generale Franco Collavino: «È importante sottolineare che le scelte effettuate comprendono anche la forte determinazione da parte della società a non accettare, e a considerare quindi irricevibili, le offerte pervenute per ulteriori nostri giocatori. Abbiamo una squadra che ha tutti gli strumenti per esprimersi al meglio, costruita con giovani di straordinarie qualità individuali, che in questo finale di mercato abbiamo trattenuto con grande determinazione. Crediamo fermamente che grazie alle qualità dei giovani a disposizione e all’aiuto dei giocatori più esperti si concretizzerà rapidamente un nuovo assetto della squadra».