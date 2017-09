A Lignano Sabbiadoro arrivano i Franz Ferdinand

LIGNANO - La ricca estate musicale del Friuli Venezia Giulia ha in serbo ancora un grande evento musicale internazionale, quello che vedrà protagonisti a Lignano Sabbiadoro, per un unico concerto nel nord Italia, i Franz Ferdinand, band rock scozzese di caratura mondiale. Vincitori di 2 Brit Awards, nominati 5 volte ai Grammy, con più di 7 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la band guidata da Alex Kapranos torna a grande richiesta in Italia a tre anni di distanza dall’ultima esibizione, e sarà sul palco dell’Arena Alpe Adria di sabato 2 settembre, per il concerto organizzato dalla Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG e Indipendente Concerti.

Ticket

I biglietti per l’evento sono ancora disponibili nei punti vendita Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, a partire dalle 18. Porte aperte al pubblico dalle 19.30. Ad aprire la serata alle 20.30 sarà la folk rock band friulana dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, in attesa del grande concerto dei Franz Ferdinand, previsto per le 21.30.

Tutte le info su www.azalea.it