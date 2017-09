I campioni d'Italia di Venezia per la 'prima' ufficiale della Gsa

LIGNANO SABBIADORO - Manca ormai pochissimo al primo appuntamento agonistico del precampionato della Gsa Udine. Venerdì 1 e sabato 2 settembre, i bianconeri saranno tra i protagonisti dell’Alfiero Bettarini Cup che vedrà affrontarsi, al palasport di Lignano Sabbiadoro, anche i campioni d’Italia della Reyer Venezia, il Treviso Basket dell’ex Antonutti e la Pallacanestro Trieste.

Sia venerdì che sabato, i match in programma saranno due: il primo alle ore 19, il secondo alle ore 21.15. Il costo del biglietto per ogni ingresso giornaliero è di 5 euro. Nella prima giornata del torneo, gli uomini di Lardo avranno l’onore (e l’onere) di affrontare i campioni d’Italia della Reyer Venezia, mentre il giorno successivo, a seconda del risultato con i veneti, Ferrari e compagni giocheranno la finalina per il 3° posto (alle ore 19) ovvero la finale (alle ore 21.15) dove potrebbero incrociare anche l’Alma Trieste per un primo assaggio di derby.

Sabato 9 settembre la Gsa sarà al centro di un altro importante evento: la squadra bianconera sarà ufficialmente presentata alle ore 11, sotto la Loggia del Lionello, nell’ambito degli incontri della grande kermesse eno-gastronomica di Friuli Doc.