Rapina due minorenni: 23enne in manette

PALMANOVA - Rapina ed estorsione. Sono queste le ipotesi di reato che hanno portato all’arresto di un 23enne. Le indagini, condotte dai carabinieri di Palmanova, sono state avviate a seguito della denuncia di un episodio che ha visto coinvolte due ragazze, entrambe minorenni.

I fatti

Le giovani, di 12 e 13 anni, si sono infatti viste rubare, con fare violento e minaccioso, il telefono cellulare dal 23enne, mentre si trovavano in un parco di Palmanova, vicino alle scuole, nel pomeriggio di mercoledì 30 agosto. Non contento il ragazzo ha poi preteso dalle due una somma di denaro per la restituzione della refurtiva. La ragazzine, spaventate, si sono rifiutate di dare dei contanti. A quel punto lui si è dileguato. Le giovani, invece, sono corse a casa e hanno raccontato tutto ai genitori che hanno sporto denuncia.

L'identificazione e l'arresto

I militari dell'Arma hanno cominciato subito le indagini arrivando ben presto a capire chi era il rapinatore: si tratta di un ragazzo nato in Italia da genitori serbi, di 23 anni, senza fissa dimora, E.K., queste le sue iniziali, con piccoli precedenti penali. I carabinieri lo hanno trovato a Udine nella serata del 31 agosto, nella zona stazione ferroviaria. Identificato, il ragazzo è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di rapina ed estorsione. Ora si trova nella Casa Circondariale di Udine. In quanto alla refurtiva non è stata restituita dal giovane, che peraltro non ha collaborato con i militari.