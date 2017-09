Viabilità: Santoro, ok alla ristrutturazione del ponte sulla Sr252, a Visco

VISCO - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Infrastrutture e Territorio, Mariagrazia Santoro, ha approvato il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione del ponte sul canale Milleacque, sulla Sr 252 (al km 31,6) nel comune di Visco, predisposto da Fvg Strade. Come ha evidenziato Santoro, «l'operazione rientra nel piano di agevolazione del passaggio dei trasporti eccezionali sulla rete stradale regionale che prevede interventi per un totale di 2 milioni di euro e pone un'attenzione particolare al collegamento delle aziende collocate nel territorio friulano con i porti di Monfalcone e lo scalo di Porto Nogaro».

In base allo studio elaborato da Regione, Fvg Strade e Autovie Venete, i punti più critici per i trasporti eccezionali sono il sottopasso della SP2 in località Nogaredo al Torre nel comune di San Vito al Tagliamento, il sottopasso dell'autostrada A4 lungo la Sr352 nel comune di Palmanova e, appunto, il ponte della SR252 a Visco. L'assessore ha quindi spiegato che «in questo modo, da un lato si agevola il passaggio dei mezzi pesanti favorendo le imprese regionali, dall'altro si tutela la sicurezza dei cittadini».

L'intervento, il cui costo complessivo ammonta a 234.373 euro (a carico della Regione), prevede la demolizione della sovrastruttura stradale esistente per mettere a nudo l'arco in pietra originario, risalente al 1910-20, e consolidarlo. Successivamente verrà posato un elemento di separazione tra l'arco e la nuova struttura del ponte e sarà realizzato un arco in cemento armato su una suola di fondazione sostenuta da una doppia fila di 13 micropali verticali e 7 inclinati su ciascuna spalla con una larghezza di 8 metri. Una volta risistemata la strada, con il contestuale ripristino dei sottoservizi, verrà quindi realizzato un marciapiede largo due metri sul lato a valle del ponte.