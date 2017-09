Gli eventi in programma sabato 2 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Rievocazione storica a Palmanova : A.D. 1615 Palma alle Armi

Battaglie e duelli, l’accampamento delle milizie, giorchi e tornei, cucina rinascimentale e sfilate in abito storico. Per tre giorni Palmanova tornerà indietro di oltre 400 anni. Da venerdì 1 a domenica 3 settembre, «A.D. 1615 Palma alle Armi»: la rievocazione storica italiana con il più alto numero di partecipanti. Qui i dettagli del programma di oggi.

A Lignano Sabbiadoro arrivano i Franz Ferdinand

I Franz Ferdinand tornano a grande richiesta in Italia a tre anni di distanza dall’ultima esibizione, e saranno sul palco dell’Arena Alpe Adria sabato 2 settembre, per il concerto organizzato dalla Città di Lignano Sabbiadoro. Tutti i dettagli, qui.

La White Run sbarca a Cividale

Dopo la Color Run, arriva la White Run®. Si parte vestiti di bianco, in modo creativo. Si corre e si gioca attraverso i luoghi più rappresentativi della città. Si arriva felici al traguardo dove si farà festa all’after party nella White Arena. L’appuntamento è per sabato 2 settembre, alle 18.30, alla sede della Banca di Cividale, in viale Libertà a Cividale del Friuli. Tutti i dettagli, qui.

A Nimis è tutto pronto per l'Antighe Sagre des Campanelis

La 501ma edizione della manifestazione non mancherà di riservare sorprese. Ecco qui il programma completo della giornata tra tradizionali celebrazioni e festeggiamenti in musica.

‘Dove volavano i primi draghi’

Al via una serie di iniziative per la valorizzazione del patrimonio geologico dell'area carnica. In collaborazione con i Comuni di Preone, Ampezzo e Socchieve per il mese di settembre verranno organizzate conferenze e passeggiate con ingresso libero per tutte le età. Si parte il 2 settembre con: ‘Dove volavano i primi draghi’. La paleontologia a portata di tutti in una ricostruzione del territorio carnico al tempo dei più antichi rettili volanti. Conferenza a cura di Fabio Marco Dalla Vecchia. Qui tutti i dettagli.

Al via Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui.

A Gervasutta si brinda alla Festa Parrocchiale

Una piccola festa in compagnia quella di quest'anno in paese con tante attività per grandi e piccini: dal talent show per ragazzi alla gara di torte alle tradizionali celebrazioni. Ecco qui cosa vi attende.

Nuovo appuntamento con Note e Parole in Rifugio

Sabato 2 settembre alle 16 sopra Rigolato, al Rifugio Chiampizzulon, facilmente raggiungibile in mezzora di cammino da Piani di Vas. Qui il professor Livio Poldini terrà una interessante conferenza - dibattito dal titolo Colture e attività silvo pastorali in quota. Antiche e nuove prospettive a tutela della montagna e dei montanari. Al termine dell’evento, come di consueto, una degustazione di prodotti di malga a cura dell’Ersa Fvg. Info: www.assorifugi.it.

Fagagna, tornano i Festeggiamenti Settembrini

Due settimane di puro divertimento dal 31 agosto al 10 settembre. Ogni sera grandi eventi, ottimo cibo e appuntamenti della tradizione. Ecco cosa vi attende, qui.

Il Museo Etnografico del Friuli celebra il 130° anniversario del tram di Udine

Una mostra dedicata a treni, tram e locomotive della città per celebrare due importanti ricorrenze. Appuntamento dal 2 al 17 settembre a Palazzo Giacomelli. Maggiori info, qui.

A Pavia di Udine è ‘Sagre dai pirus’

Appuntamento con la 53ma edizione dell'evento dall'1 al 10 settembre. In programma la tradizionale mostra mercato delle pere friulane e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.

Il GLB Sound Jazz Festival ritorna a San Giorgio di Nogaro

GLB Sound Jazz festival ritorna a San Giorgio di Nogaro. Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione e con la voglia di migliorare sempre, facendo tesoro di ogni parere e consiglio, quest’anno il festival organizzato dall’associazione SanGiorgio2020 e con la direzione artistica di GLB Sound si arricchisce anche del nuovo prodotto turistico partecipato Villa Dora: cuore culturale e letterario, vivo e pulsante, è l’edificio storico di maggior pregio della Bassa Friulana. Tutti i dettagli, qui.

Godia, festeggia la Sagra delle patate

Dal 25 agosto al 3 settembre spazio a i festeggiamenti per la 41ma edizione dell'evento. In cucina piatti a base della rinomata varietà locale di patate e molto altro. Non mancheranno la musica e tanto divertimento. I dettagli, qui.

Tsu presenta 'You Don’t Say it', il linguaggio della maschera

Sabato 2 settembre, al Teatro San Giorgio di Udine, Teatro Sosta Urbana porterà in scena lo spettacolo di teatro in maschera condotto dal celebre autore e regista sloveno Branko Završan. Maggiori info, qui.

A Passons continua la Fieste in Pais

Tutto pronto per la sagra nata 103 anni fa come festa di tutto il paese, nella riccorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Si svolge all'interno del parco urbano ‘Parco Azzurro’ e i cortili della parrocchia, nell'atmosfera famigliare si propone con diversi intrattenimenti: balli con rinomate orchestre, ricca pesca di beneficenza, birreria, mostre, conferenze, intrattenimenti folkloristici, degustazione vini. Maggiori dettagli, qui.

‘Danzando Tra i Popoli 2017’: nuova edizione per il grande festival all’insegna del folclore

Il Medio Friuli si prepara a ospitare la 17^ edizione del grande festival ‘Danzando Tra i Popoli’, all’insegna del folclore, delle culture e dei sapori, organizzato dal Gruppo Danzerini Udinesi e dalla Proloco ProBlessano, in programma nel weekend a Blessano, Basiliano, Flambro e Romans di Varmo. Il programma della giornat è disponibile qui.

A Galleriano è tutto pronto per la Festa Paesana

Torna la 51ma edizione della Festa Paesana dal 25 agosto al 4 settembre. Ecco qui il programma completo dell'evento.

Lignano Sup Race

L'ottava edizione della Lignano Sup Race si svolgerà il primo weekend di settembre in piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta. Le scorse edizioni hanno avuto dei record di presenze. L'edizione 2016 ha ottenuto ben 284 atleti provenienti da tutta Europa. I paesi più coinvolti sono stati Germania, Austria, Slovenia, Svizzera e Olanda, dando cosi il modo di far conoscere questa splendida gara sportiva amatoriale a livello internazionale. Visto il risultato di tutte le scorse edizioni, questo anno si prevede un numero di iscrizioni che si aggirerà intorno ai 400 atleti. Conseguentemente la N.E.W.A. si sta organizzando a livello logistico per creare l'evento più grande d'Italia, sempre mantenendo la linea no profit. Info: www.supracelignano.it

‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’

Torna con cinque nuovi appuntamenti ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Sabato 2 dalle 17 alle 19 nei giardini del Torso (giochi e animazione). Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito.