Grave incidente in A4: c'è una vittima friulana

UDINE - Il grave incidente che nel primo pomeriggio di venerdì ha paralizzato l'A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza? (in direzione Trieste) ha causato una vittima, un camionista friulano. A bordo di uno dei tre mezzi coinvolti nel sinistro, infatti, c'era un autista di Udine, dipendente di una ditta del posto.

Nello scontro ci sono altre persone ferite. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso (anche con un elicottero), i Vigili del Fuoco (con cinque automezzi) e il personale di Autovie Venete, e l'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore. Si sono formate lunghe code, che hanno raggiunto i 5 chilometri di lunghezza, e sono state chiuse le entrate - sempre in direzione Trieste - di Cessalto e San Donà di Piave.

Le operazioni di rimozione dei mezzi stanno per concludersi e l’apertura del tratto autostradale chiuso è prevista per le 19 circa. Code sono segnalate in A28 in uscita a Cordignano dove transitano i veicoli re-indirizzati. Code in entrata anche a Portogruaro