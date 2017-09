Gli eventi in programma domenica 3 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Favij e Matt&Bise sbarcano al Terminal Nord

I più famosi Youtuber d’Italia al centro commerciale. La grande novità di questi due appuntamenti è il contest che permetterà a 5 fortunati vincitori di incontrare i loro beniamini nel backstage. Ecco qui tutti i dettagli.

A Sutrio torna la ‘Magia del legno’

Domenica 3 Settembre si rinnova l'appuntamento con La Magia del legno: intarsio, scultura, incisione, pirografia. Nei borghi del paese viene rappresentata la lavorazione del legno in tutte le sue forme e curiosità.

‘Vivi e liberi di volare’ al Lago di Cornino

È l’evento più atteso dell’anno. Domenica 3 settembre, alla Riserva Regionale Naturale del Lago di Cornino, in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione al rispetto degli avvoltoi, sarà possibile assistere alla liberazione di un giovane grifone recuperato dall'Alpenzoo di Innsbruck (il grifone sarà liberato soltanto se le condizioni meteo lo permetteranno). Tutti i dettagli, qui.

Alla Grotta Nuova una visita-concerto

La visita musicale, che durerà circa due ore, prevede due turni a numero chiuso: uno alle 12 e uno alle 16. Si raccomanda di indossare abiti caldi e scarpe antiscivolo. Tutti i dettagli, qui.

Rievocazione storica a Palmanova : A.D. 1615 Palma alle Armi

Battaglie e duelli, l’accampamento delle milizie, giorchi e tornei, cucina rinascimentale e sfilate in abito storico. Per tre giorni Palmanova tornerà indietro di oltre 400 anni. Da venerdì 1 a domenica 3 settembre, «A.D. 1615 Palma alle Armi»: la rievocazione storica italiana con il più alto numero di partecipanti. Qui i dettagli del programma di oggi.

‘Danzando Tra i Popoli 2017’: nuova edizione per il grande festival all’insegna del folclore

Il Medio Friuli si prepara a ospitare la 17^ edizione del grande festival ‘Danzando Tra i Popoli’, all’insegna del folclore, delle culture e dei sapori, organizzato dal Gruppo Danzerini Udinesi e dalla Proloco ProBlessano, in programma nel weekend a Blessano, Basiliano, Flambro e Romans di Varmo. Il programma della giornat è disponibile qui.

Suoni da ‘l’altra Europa’: doppio concerto per i Filarmonici friulani

Smetana, Grieg e Dvorak sono i tre protagonisti del doppio concerto dell’orchestra giovanile Filarmonici Friulani, domenica 3 al Duomo di Lignano Sabbiadoro. maggiori info, qui.

Carniarmonie

Il grandioso progetto del Coro del Friuli Venezia Giulia, che da anni s’impegna nell’esecuzione integrale delle oltre 200 Cantate di Johann Sebastian Bach, prosegue con un appuntamento imperdibile firmato Carniarmonie, domenica 3 settembre alle ore 20.45 nella Pieve dei SS. Ilario e Taziano ad Enemonzo. Concerto ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

A Nimis è tutto pronto per l'Antighe Sagre des Campanelis

La 501ma edizione della manifestazione non mancherà di riservare sorprese. Ecco qui il programma completo della giornata tra tradizionali celebrazioni e festeggiamenti in musica.

A Gervasutta si brinda alla Festa Parrocchiale

Una piccola festa in compagnia quella di quest'anno in paese con tante attività per grandi e piccini: dal talent show per ragazzi alla gara di torte alle tradizionali celebrazioni. Ecco qui cosa vi attende.

Al via Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui.

Note e Parole in Rifugio

Domenica 3 settembre 14 a Note e Parole in Rifugio ritorna la musica al Rifugio Tolazzi, sopra Collina - raggiungibile in auto da Forni Avoltri - con il giovanissimo violoncellista Fabrizio Scilla, che si esibirà da solista proponendo brani di Johann Sebastian Bach e Krzystof Penderecki. Al termine dell’evento, come di consueto, una degustazione di prodotti di malga a cura dell’Ersa Fvg. Infowww.assorifugi.it

Fagagna, tornano i Festeggiamenti Settembrini

Due settimane di puro divertimento dal 31 agosto al 10 settembre. Ogni sera grandi eventi, ottimo cibo e appuntamenti della tradizione. Ecco cosa vi attende, qui.

A Pavia di Udine è ‘Sagre dai pirus’

Appuntamento con la 53ma edizione dell'evento dall'1 al 10 settembre. In programma la tradizionale mostra mercato delle pere friulane e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.

Godia, festeggia la Sagra delle patate

Dal 25 agosto al 3 settembre spazio a i festeggiamenti per la 41ma edizione dell'evento. In cucina piatti a base della rinomata varietà locale di patate e molto altro. Non mancheranno la musica e tanto divertimento. I dettagli, qui.

Il GLB Sound Jazz Festival ritorna a San Giorgio di Nogaro

GLB Sound Jazz festival ritorna a San Giorgio di Nogaro. Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione e con la voglia di migliorare sempre, facendo tesoro di ogni parere e consiglio, quest’anno il festival organizzato dall’associazione SanGiorgio2020 e con la direzione artistica di GLB Sound si arricchisce anche del nuovo prodotto turistico partecipato Villa Dora: cuore culturale e letterario, vivo e pulsante, è l’edificio storico di maggior pregio della Bassa Friulana. Tutti i dettagli, qui.

A Passons continua la Fieste in Pais

Tutto pronto per la sagra nata 103 anni fa come festa di tutto il paese, nella riccorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Si svolge all'interno del parco urbano ‘Parco Azzurro’ e i cortili della parrocchia, nell'atmosfera famigliare si propone con diversi intrattenimenti: balli con rinomate orchestre, ricca pesca di beneficenza, birreria, mostre, conferenze, intrattenimenti folkloristici, degustazione vini. Maggiori dettagli, qui.

A Galleriano è tutto pronto per la Festa Paesana

Torna la 51ma edizione della Festa Paesana dal 25 agosto al 4 settembre. Ecco qui il programma completo dell'evento.

‘Corri con le Frecce per Telethon’

Domenica 3 settembre all’aeroporto di Rivolto andrà in scena ‘Corri con le Frecce per Telethon’. Accesso dalle 12, atterraggio Frecce Tricolori alle 14.30 circa, partenza della staffetta alle 15 e termine alle 18. A seguire premiazioni e alle 19 ammaina bandiera.