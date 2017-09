Polizia locale: il sindaco replica alle accuse di inefficienza

UDINE - Il Comune di Udine risponde punto su punto alle dichiarazioni di Sapol Cisal e Ugl sullo sciopero della polizia locale indetto per il prossimo 17 settembre, e lo fa citando dati e fatti verificati, e ribadendo quanto già espresso in precedenza a chiarimento delle questioni sollevate. «Trovo che sia ingiusto continuare a denigrare il corpo della polizia locale di Udine, e mi stupisce l'ennesima manifestazione di queste sigle sindacali – ribadisce il sindaco Furio Honsell – anche perché le problematiche evidenziate hanno tutte già ricevuto una risposta chiara, a cominciare da quella relativa alla presenza sulle strade».

Gli agenti impiegati sulle strade

A fronte delle dichiarazioni di Sapol Cisal e Ugl sui «soliti 15 agenti che si vedono sulle strade», i numeri forniti dal Comando parlano chiaro: in totale, il corpo udinese conta su 73 agenti. Di questi, solo 19 sono addetti ai servizi interni, compreso personale il cui impiego è condizionato e limitato. Sono invece 36 gli agenti adibiti a servizio esterno in via esclusiva (viabilità e pronto intervento), dieci sono servizi misti interno-esterno (polizia commerciale, edilizia e amministrativa), quattro rientrano nella turnazione della sala operativa e altri quattro sono distaccati presso altri enti (tra i quali la Procura della Repubblica). In totale, quindi, sono impegnati nei servizi esterni 46 agenti su 73.

Sulla maggior presenza di marescialli e ufficiali piuttosto che agenti, «trovo quanto meno singolare che su questo tema arrivi un attacco proprio dal sindacato - continua il sindaco – visto che è stato il risultato di una dura battaglia sindacale volta a premiare le competenze, e un'azione assolutamente concordata per valorizzare la professionalità di queste persone e le giuste aspirazioni di carriera».

Indennità di pistola e concorso

Per quanto riguarda l'indennità di pistola, «come più volte detto, non esiste un'indennità così denominata: la questione è attualmente in discussione a livello regionale, ed è chiara la spinta del Comune di Udine che intende creare tutte le condizioni affinché i vigili possano continuare a percepire l'indennità di responsabilità». Intanto, come spiega ancora il sindaco, «grazie al nuovo comandante Ercolanoni lo scorso 1 agosto è partito sul Mepa il bando di acquisto delle divise».

Infine, il concorso per l'assunzione di sei profili di polizia locale. «Malauguratamente – spiega ancora il sindaco Honsell – l'iter è stato bloccato a seguito delle dimissioni dei commissari, e non per responsabilità del Comune. Questo atto ci ha messo in una situazione che non esito a definire di paralisi, a causa dell'incertezza dovuta a dimissioni non seguite da altri passaggi formali».

Il turnover

Ci sono poi le altre questioni, come lo spostamento di personale e il turnover. A tal proposito il Comando di Polizia locale specifica che solo una persona è stata comandata (quindi trasferita temporaneamente) in altro ente, mentre per quanto riguarda le domeniche lavorative, conteggiare il dato sul termine mensile non è corretto, in quanto si dovrebbe perlomeno ragionare su base annuale: calcolo dal quale diventa evidente che il turnover viene perfettamente rispettato.

Infine, le denunce di «turni massacranti per Friuli Doc»: turni che il comando rettifica essere normali rotazioni di sei ore, come da prassi. Trattandosi di un evento di rilevanza, a Friuli Doc saranno invece coinvolti in servizio operativo (quindi 'in strada'), anche gli ufficiali, nonché sarà impiegato un contingente proveniente dagli altri Comuni appartenenti all'Uti.