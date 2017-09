Incidente fra tre auto nella notte: muore un uomo

FVG - Grave incidente nella notte. Il bilancio è di un morto e un ferito. A essere coinvolte nel sinistro tre vetture. Il sinistro è avvenuto lungo la strada regionale 56, a Capriva del Friuli, nel goriziano, all'altezza dell’Eurospin, attorno alle 23.30 del primo settembre.

Accertamenti in corso

In quanto alle cause che hanno provocato lo scontro, - come chiarito da Il Gazzettino - sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del Radiomobile di Gorizia, arrivati sul posto per rilievi del caso, e per gestire il traffico, insieme ai colleghi della stazione San Floriano del Collio e della polizia stradale di Gorizia.

I fatti

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, pare che l’uomo che è deceduto a seguito dell’incidente - Rinaldo Devetak, 76enne di Sagrado, che viaggiava da solo a bordo di una Alfa 145 - si sia sentito male e che quindi sia andato fuori strada impattando con gli altri veicoli. Questa però, al momento, resta solo un’ipotesi che potrà trovare riscontro solo quando saranno terminati tutti gli accertamenti. L’Alfa è andata prima contro una Audi Q5 alla cui guida c’era un 43 anni di Pasian di Prato, M.S., queste le sue iniziali. Con lui viaggiavano altre due persone: tutti e tre sono rimasti fortunatamente illesi. La 145 ha finito poi la sua corsa contro una Fiat 500 L, che stava procedendo nell'opposta direzione di marcia. Nello scontro frontale, molto violento, Devetak è morto sul colpo, il passeggero della Fiat, un uomo di Bologna di 44 anni, M.M. le sue iniziali, è rimasto ferito. Trasferito all’ospedale di Gorizia, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando di Gorizia che hanno messo in sicurezza le tre automobili e bonificato la carreggiata. Le vetture sono state poste sotto sequestro.