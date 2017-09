Rientro dalle vacanze: 10 km di coda in A4, 11 km in A23

FVG - Rientro dalle vacanze in grande stile e quindi traffico congestionato con rallentamenti e code sulla rete di Autovie Venete, da Palmanova a Udine fino a Trieste.



10 chilometri in A4, direzione Venezia, dal nodo di Palmanova dove, per fluidificare il traffico, sta operando una pattuglia della Polizia Stradale. 11 chilometri di coda in A23 con uscita consigliata, per chi arriva da Tarvisio (sul tratto Tarvisio-Udine Sud i transiti sfiorano i 2 mila all’ora), a Udine Sud dove è chiusa l’entrata in direzione nodo di interconnessione A4/A23 dalle 9 e 30 del mattino. Lunghe code anche in direzione Trieste nel tratto di A4 compreso fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro e code anche al casello di Latisana in entrata.



Poco prima delle 10 di sabato mattina, una vettura ha preso fuoco in piazzola di sosta fra l’area di servizio di Gonars e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia, evento che ha ulteriormente rallentato il traffico. La situazione resterà immutata anche nelle prossime ore, secondo Autovie Venete, anche perché sabato i mezzi pesanti possono circolare regolarmente e quindi il numero dei veicoli in transito è ancora più elevato del solito. Tutto in strada il personale di Autovie Venete che sta operando in stretta collaborazione con la Polizia Stradale per risolvere rapidamente qualsiasi tipo di criticità.