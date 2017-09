I cognomi del Fvg: ecco la classifica dei più diffusi

FVG - Regione che vai, cognome che trovi. Già, proprio così. Ma vi siete mai domandati qual è il cognome più diffuso in Italia? E in Friuli Venezia Giulia? Ma soprattutto nella provincia in cui vivete? Quel che pare esser certo è che la mappa dei cognomi più diffusi, in Italia come in Fvg, è piuttosto chiara.

In Italia

Secondo il sito dedicato all’argomento (cognomix.it), il cognome italiano per eccellenza è Rossi (45.677), seguito da Russo (31.372) e Ferrari (26.204). Subito ai piedi del ‘podio’ abbiamo invece, Esposito (23.230), Bianchi (18.794), Romano (17.947) e ancora Colombo (17.670), Ricci (15.045), Marino (13.417) a chiudere, invece, Greco (13.416).

In Fvg?

In pole position (sempre secondo il portale), in Friuli Venezia Giulia, abbiamo Furlan (766), l’immancabile Rossi a seguire (753). Terzo, Visintin (723), poi Trevisan (661), Fabris (595), Moro (594). In regione non mancano nemmeno i Zuliani (587), Fabbro (573) e i Mauro (517). Chiudono i Santarossa (485). I cognomi di origine friulana e giuliana, però, - come precisa cognomix - non hanno avuto nel tempo una gran diffusione. Le motivazioni vanno probabilmente ricercate (senza considerare la dimensione ridotta della regione) negli importanti fenomeni migratori che hanno caratterizzato il territorio.

I cognomi di origine meridionale

Ecco allora che non è raro trovare molti cognomi di origine meridionale come Russo, Romano, De Luca e altri che indicano comunque una zona di provenienza differente quali Visintin (di Vicenza), Trevisan, Bressan (di Brescia), Pavan (da Padova).

Nomi di famiglia derivanti da …

Non mancano inoltre cognomi derivanti dai nomi di propri. Si pensi a Toniutti (da Antoni, Antonio), Zorzettig (da Zorç, Giorgio), Colautti (da Nicolau, Nicola), Blasoni (da Blâs, Biagio). Infine sono diffusi anche quelli derivanti dai mestieri come Calligaris (da cjaliâr, calzolaio), Sartor (da sartôr, sarto), Cossar (da cossâr, cestaio), Marangoni (da marangon, falegname).

Trieste

Ma passiamo dunque alle classifiche. Sempre secondo cognomix.it a Trieste i più diffusi sono, nell’ordine: Furlan, Vascotto, Degrassi, Fonda, Ferluga.

Gorizia

Spostandoci nell’isontino, invece, abbiamo Bressan, Bregnant, Visintin, Grusovin, Culot.

Udine

A Udine primo posto per i Rizzi (59° cognome più diffuso in Italia, si contano 7.519 persone con questo nome di famiglia), Rossi, seguito da Degano, Feruglio, Zilli. Tra i cognomi del Friuli spiccano anche Mattiussi, Cargnelutti, Tolosino, Moras, Copetti, Ermacora, Tomat, Cantarutti, Petris, Turchet, Del Ben, Londero, Dri.

Pordenone

A Pordenone, invece, abbiamo i Santarossa, Brusadin, Bomben, Furlan, Grizzo.

Storie

Detto questo, i cognomi che ‘popolano’ la regione Fvg sono moltissimi, ognuno con una propria storia. Molti derivano proprio da alcuni di quelli che abbiamo qui elencato. Ciascuno, certamente, ‘nasconde’ una vicenda, lontana, e difficile da definire. Quel che è certo, è che, per i più curiosi, provare a tracciare i contorni della vicenda che sta dietro al proprio cognome, non costa nulla.