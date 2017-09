Alessandra è Miss RedCarpet Fvg, ora la attende Venezia per le finali nazionali

UDINE - Alessandra Blasizza è Miss Red Carpet Fvg 2017. Giovanissima, ha solo 18 anni, Alessandra vive a Povoletto. Con la sua chioma bionda, un sorriso raggiante e il suo metro e 73 di altezza, ha conquistato la giuria con la sua eleganza. Alessandra, che ha appena terminato il liceo linguistico ora vuole entrare alla Facoltà di lingue.

A Venezia

La finale regionale del concorso di bellezza Miss Red Carpet, legato al Festival del Cinema di Venezia, si è svolta nella storica cornice del ristorante di La di Mariute nella serata del primo settembre. La finale nazionale, invece, si svolgerà al Lido di Venezia il 7 e 8 settembre. La presentazione delle fasce nazionali è in programma nella terrazza dell'Excelsior, da sempre luogo simbolo della mondanità del Festival, mentre venerdi 8 settembre la finalissima prenderà alle alle 21.30 all'Aeroporto Nicelli.

Le altre ragazze

Insieme ad Alessandra alla finale nazionale andranno Marina 20 anni di Coseano con la passione per i balli caraibici e il ciclismo, Francesca 17 anni di Majano giocatrice di pallavolo e un sogno nel mondo del cinema, Francesca 24 anni di Spilimbergo con la passione per il nuoto e i viaggi e Giulia 16 anni di Cordenons che sogna di diventare una fotomodella. Inoltre sono stati assegnati i titoli di Miss Nujè a Beatrice di Sacile e Miss Poltromissima a Giulia di Talmassons. Le ragazze hanno sfiltato davanti alla giuria in abiti eleganti e costume da bagno, le acconciature e il make up sono stati curati dalle sapienti mani della Nujè Academy.