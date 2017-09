Lopez sceglie il 20 che fu di Bierhoff e punta alla doppia cifra

UDINE - «Il mio obiettivo è cercare di segnare più gol possibile». Maxi Lopez, attaccante arrivato nell'ultimo giorno di mercato, comincia la sua avventura all'Udinese all'insegna dell'entusiasmo, la parola più ricorrente nella sua prima conferenza stampa in bianconero.



«Se non raggiungo la doppia cifra non posso stare all'Udinese», ha spiegato l'ex granata, che ha firmato un contratto di un anno con eventuale opzione per il secondo, come ha precisato il ds Manuel Gerolin, in base al raggiungimento di obiettivi parametrati su presenze e gol. «L'ultimo periodo non è stato semplice - ha ammesso l'argentino -. Ma parlare di quanto è successo sarebbe troppo banale. Io guardo sempre avanti, ho vissuto due anni e mezzo al Torino fantastici. I tifosi mi hanno regalato tante gioie. Li voglio ringraziare perché un amore così non l'avevo mai ricevuto. Voglio tenermi solo i momenti positivi. L'Udinese ha un progetto ambizioso in cui posso trovare continuità e dare una mano ai giovani. Ho 33 anni ma la voglia di un ragazzino».

«Di solito quando arrivo in una squadra guardo i numeri disponibili. Ho scelto il 20. Lo aveva un giocatore che ha fatto molto bene in questa società». Così Maxi Lopez ha spiegato la scelta del numero di maglia che indosserà in bianconero, lo stesso che fu del bomber Oliver Bierhoff. Un segno della volontà di tornare quello di Catania quando, al primo approccio con il calcio italiano, mise a segno 11 gol in 17 partite, tra il gennaio e il giugno 2010, ultimo anno in cui è andato in doppia cifra: «Il primo impatto fu positivo perché ancora in Italia non avevano mai visto niente di me. Cercherò di ritrovare quel Maxi, sono molto fiducioso e carico. Penso che ci siano tutti i presupposti per avere una grande annata. Poi qui ovviamente ci sono tanti ragazzi giovani e il mio obiettivo personale è cercare di essere un punto di partenza per loro. Se consolidiamo questo gruppo - ha concluso - penso che potremo toglierci tante soddisfazioni».