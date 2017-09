Blud Festival: spazio alla creatività!

UDINE - Il 2017 segna il secondo anniversario di Blud. Aperto nel settembre del 2015 il blog www.blud.life è nato da un gruppo di amici che volevano creare un magazine online per i giovani di Udine e dintorni, ed è diventato subito un punto di riferimento per la città. Dal 2016 Blud è anche Associazione culturale, diventata nell’ultimo anno teatro di eventi, mostre, presentazioni, di collaborazioni e progetti speciali per aggregare i ragazzi di Udine e provincia. Il 2017 segna il secondo anniversario di Blud che vuole festeggiare con un mini festival di due giorni il 16 e il 17 settembre al circolo Arci Cas’Aupa a Udine, coinvolgendo i partners, gli artisti che hanno raccontato la loro storia e tutti quelli che hanno contribuito e hanno collaborato con l’associazione in questo percorso. Le due giornate sono state organizzate in collaborazione con gli amici e la community di Blud per dare spazio a tutti e creare un’unione tra i giovani in regione.

Contest #PlayOurPosition

Sabato 16 settembre dalle 17 alle 20 il contest #PlayOurPosition organizzato da Like You Know Event, di cui Blud è mediapartner, collettivo nato con l’obiettivo di supportare e creare eventi Hip Hop in regione e non solo. #PlayOurPosition è un contest di brani Hip-Hop dedicato a tutti gli artisti della scena rap che vogliono confrontarsi coi migliori e portarsi a casa ambiti premi (Gift Card per acquisto di un volo da 100 Euro, ore di registrazione gratuita presso lo studio Angel's Wings, t-shirt by Monk.E, una base prodotta da Ita Dem, ecc). In giuria Shef, Il Guru e Vest'O, live show di Landon, Audio, AJ Quenti i 3 vincitori del precedente contest e dj set di Sound Vit.

Tutte le informazioni a proposito del contest su pagina Facebook LYK Event

Domenica 17 settembre dalle 15 alle 22 #HappyBludday!

I festeggiamenti per i 2 anni di vita cominceranno al pomeriggio in Cas’Aupa con un percorso tra le opere d’arte a cura di Spicelapis, la mostra fotografica del Luche e delle Dôs furlanes pal Friûl, il mercatino con You Hemp, Tecs_workshop e Jedy’s Jewelry, un live painting di Luciano Lunazzi, Gloria Corradi ci delizierà con un suo racconto, ci sarà una performance di danza del progetto Arte in Vetrina ed un workshop di slackline. Durante il pomeriggio warm up con la musica di Max e Gus D e dalle 19.00 alziamo il volume con il live dell’artista hip hop il Guru che insieme ad Invisibile presenteranno un EP in anteprima, gli special guests Cjastrons che presenteranno il progetto Tomariland - Dj Set by Toro di Pamplona, Stavo col Bibanese, Dj Pomo d’Adamo & Timore MC per poi passare ad un set house con Dj Straw e concludere con gli eclettici Mykja e i loro suoni techno, ambient, beats e dub.

Ingresso libero, senza tessere.

Informazioni: www.blud.life - info@blud.life