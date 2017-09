Il tour di ‘In giro giocando’ riparte con sei nuove tappe

UDINE - Nella settimana di Friuli Doc ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine, propone un ricco programma di iniziative. Si parte martedì 5 settembre dalle 17 alle 19 nell'area verde Brun, in viale Vat (crazy funny bikes), per poi proseguire mercoledì 6 dalle 17 alle 19 in centro storico, in via Lionello (scuola di piccolo circo), giovedì 7 dalle 17 alle 19 nell'area verde di via Tagliamento (gioco è movimento). Per Friuli Doc i giochi e l'animazione del Ludobus saranno presenti in piazza Primo Maggio venerdì 8 settembre dalle 16 alle 18, sabato 9 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 e domenica 10 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.

In caso di maltempo

Come sempre in caso di maltempo saranno dirottati al coperto nella Ludoteca comunale di via del Sale. Le attività proposte dagli animatori del Ludobus spaziano come sempre dall’animazione ai giochi di movimento, dalla scuola di piccolo circo alle Crazy Funny Bikes, dai laboratori di costruzione giochi e ai giochi d’acqua. Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito www.comune.udine.gov.it.