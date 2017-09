Sopraffatto da un male incurabile, decide si lasciare l'azienda ai suoi dipendenti

MORTEGLIANO – Il sogno di Andrea Comand, il 39enne strappato alla vita da un male incurabile lo scorso mese di luglio, diventerà realtà a partire da lunedì 4 settembre. La sua officina infatti, la ‘Garage srl’ di Mortegliano riaprirà, come aveva disposto lui, sotto la gestione dei suoi storici dipendenti. Un gesto di altruismo e generosità che Comand ha voluto mettere nero su bianco negli ultimi giorni della sua vita. A darne notizia è il Messaggero Veneto.



Lunedì, come detto, riaprirà l’attività di via Buiatti 29, chiusa da Ferragosto. Il team, formato dall’impiegata amministrativa Dorina Bulfoni, dall’esperto di elettronica e automazione Andrea Benvenuto, dal responsabile della linea di collaudo Andrea Cuzzolin, dal direttore tecnico e responsabile dei cambi automatici Giuliano Fabro e dal tecnico di meccanica generale e oleodinamica Simone Zanin, è ora pronto a proseguire l’attività fatta crescere da Andrea Comand.