Scivola durante la discesa dal Cimadors Alto: intervento del Cnsas

MOGGIO UDINESE - ​​Il Soccorso Alpino del Cnsas di Moggio Udinese è stato allertato nel pomeriggio attraverso il Nue112 con la segnalazione di un escursionista infortunatosi lungo il sentiero 418a che conduce a Cimadors Alto, sopra Monticello, in comune di Moggio.



L'uomo S. S. residente a Trieste, del 1942, faceva parte di un gruppo di dodici escursionisti coetanei e si è infortunato durante la discesa, a una quota di circa 900 metri scivolando e ruzzolando lungo il sentiero, procurandosi diverse escoriazioni e contusioni.



Sul posto è stato inviato l'elicottero della centrale operativa di Udine, che ha calato il tecnico di elisoccorso con il verricello e lo ha recuperato a bordo, per poi consegnarlo a Moggio all'ambulanza. Le squadre di terra del Cnsas hanno nel frattempo deciso di raggiungere a piedi il gruppo degli escursionisti per scortarli fino alla fine del percorso. In tutto han preso parte all'intervento cinque tecnici del Cnsas e due tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo.