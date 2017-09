Favij, il re degli Youtuber fa il pieno al parco Terminal Nord

UDINE - Sono stati oltre 1.300 i fan di Favij, il re di Youtube in Italia, che hanno invaso domenica pomeriggio il Parco Terminal Nord per una foto e un autografo con Lorenzo Ostuni, il ventiduenne più famoso della piattaforma Youtube, in arte Favj che conta 4 milioni di iscritti. Bambini e adolescenti hanno accolto il loro idolo tra urla e lacrime facendosi trascinare dalla verve del giovane youtuber cha ha salutato tutti i fan cantando la sua personale parodia de 'Occidentali’s Karma' di Francesco Gabbani. «Il primo concerto in corridoio della storia»: così si è auto presentato, microfono alla mano, come se non avesse mai fatto altro fin da bambino.

Il successo sembra averlo fatto rimanere con i piedi per terra ed essere uno youtuber per lui è ancora 'un divertimento'. Nonostante la giovane età si guarda bene dal fare l’influencer e nei suoi video non parla di religione o politica e per questa sua spontaneità il popolo della rete lo adora. I primi a poterlo toccare con mano sono stati i fortunati vincitori del Vip Pass, dopo aver partecipato al contest fotografico sulla pagina facebook del Parco.

Dopo il successo di Favij, si replica sabato sabato 9 settembre dalle 16 con Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, in arte Matt & Bise per un altro fine settimana dedicato al popolo di Youtube. Anche per questo secondo appuntamento ci sarà la possibilità di vincere 5 Vip Pass partecipando al contest fotografico.