Sport: 2 milioni euro per impianti di calcio e rugby

FVG - La giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore regionale allo Sport, Gianni Torrenti, ha approvato il bando 2017 per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione degli impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, con una dotazione finanziaria di 2.050.000 euro e un tetto massimo finanziabile di 200 mila euro. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it dalle ore 9 del 4 settembre al 2 ottobre e devono pervenire all'amministrazione regionale entro le ore 12 del 3 ottobre.



Nel dettaglio, il bando, che ha l'obiettivo di potenziare e valorizzare il patrimonio impiantistico sportivo presente sul territorio regionale, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi in conto capitale a sostegno di investimenti finalizzati alla straordinaria manutenzione, alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti, destinati alla pratica dello sport del calcio o del rugby. Gli interventi devono prevedere un costo totale complessivamente non inferiore a 75 mila euro e un cofinanziamento con fondi propri del soggetto proponente o di terzi non inferiore al 50% del costo totale. I contributi si intendono a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa.



Se si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente. Possono fare richiesta di contributo i Comuni del Friuli Venezia Giulia, singoli e associati, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi, le associazioni e società sportive senza fini di lucro con sede operativa in regione proprietarie di impianti sportivi situati nel Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia che gestiscono un impianto sportivo nel territorio di proprietà di un ente pubblico che ha rilasciato autorizzazione ad effettuare lavori.