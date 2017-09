UDINE - Ultimo appuntamento con ‘Metti una mattina al parco’, il ciclo di incontri nelle aree verdi cittadine per trascorrere le prime ore della giornata all'insegna dell'attività motoria, delle letture e del relax. L'iniziativa prosegue giovedì 7 settembre dalle 9 alle 12.30 nel parco degli Armeni di via 3 Novembre 1918 con un ricco programma di attività. Protagonisti della giornata saranno infatti Aristide Menossi e il suo ‘Yoga della risata’, il Tai chi e le discipline orientali di Mario Antoldi ed Erika De Biasi dell'associazione sportiva dilettantistica GymStudio, che illustrerà una serie di esercizi antichi e moderni per il perineo. Non mancheranno le letture dei volontari della biblioteca civica Joppi, mentre a Lucio Bernardis sarà affidato il racconto ’Un parco venuto da lontano’. L'atmosfera dell'evento sarà allietata da un sottofondo di ’biomusica’. Anche in questa occasione il programma della mattinata sarà intervallato da una merenda offerta da Coldiretti Udine.

Città sane

‘Metti una mattina al Parco’ è un'iniziativa curata dal Comune di Udine attraverso la biblioteca civica Joppi, Città sane – Ufficio Sport e Movimento e Camminamenti e la cooperativa Pervinca, in collaborazione con Tecniche Arti Orientali Asd, associazione Biomusica International, Gym Studio Associazione Sportiva Dilettantistica, Unione operaia escursionisti italiani (Uoei), Università della terza età, Coldiretti, Unione Panificatori del Friuli Venezia e Udine Mercati. In caso di pioggia l'incontro sarà annullato. La partecipazione è libera e gratuita.