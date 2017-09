‘Art tal Ort’, 8° festival di arte per strada di Fagagna

FAGAGNA - È iniziato il conto alla rovescia per l’8^edizione di ‘Art tal Ort’, il festival di arte per strada di Fagagna, Comune inserito tra i Borghi più belli d'Italia. Il 16 e il 17 settembre prossimi (dalle 15) il paese diventerà un teatro, una sala concerti, una galleria d’arte (In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto).

Gli eventi in programma

Dal primo pomeriggio a tarda notte tutta la zona storica di Fagagna, le sue splendide strade in sasso, le colline, i cortili e le piazzette verranno popolati da spettacoli, attrazioni, concerti, esposizioni. Lo spettatore avrà solo il compito di perdersi tra essi. Tantissimi come sempre gli artisti protagonisti della due giorni fagagnese che prevede una sessantina di eventi tra spettacoli e appuntamenti musicali: ci saranno star internazionali come il clown argentino Luis Loco Brusca, artisti nostrani come Catine passando per band come I Massimo Volume o i Mad Scramble, solo per citarne alcuni. E dopo uno spettacolo sul colle, inseguendo un concerto tra i vicoli del paese, ci si potrà fermare per una cena, un bicchiere di vino o uno stuzzichino slow proposto dalle aziende eno-gastronomiche partner dell'evento. Un modo del tutto nuovo di vivere e riscoprire la cultura e i prodotti della nostra terra.

Tante le novità che saranno svelate nei prossimi giorni

Qualche anticipazione? Per la prima volta ci sarà ‘Aspettando Art tal Ort’, ovvero gli artisti protagonisti del Festival si esibiranno dal 12 al 15 settembre sui palchi di Campoformido, Moruzzo, Forgaria, Rive D'Arcano, Travesio, Ragogna e Colloredo di Montalbano.

‘Art tal Ort’: www.artalort.it