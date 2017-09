La Biblioteca Ragazzi ‘si veste’ di nuovo e si prepara alla nuova stagione!

UDINE - Ambienti più colorati, nuovo posizionamento dei libri nelle scaffalature e nelle diverse stanze per renderli più accessibili ai bambini, una classificazione più controllabile e ‘accattivante’: in vista dell'attività autunnale, in partenza l'11 settembre 2017, la sezione Ragazzi della biblioteca civica Joppi si è rifatta... ‘il trucco’. In tre settimane di lavoro, approfittando della pausa estiva, la biblioteca ha infatti lavorato sui nuovi spazi, rinnovandoli con nuovi colori, nuovi materiali e nuovi allestimenti di spazi che agevolano i bambini nella ricerca dei libri.

Nuovo look

«La biblioteca Ragazzi si conferma come il cuore della promozione della lettura fin dalla tenera età – sottolinea l'assessore alla Cultura, Federico Pirone –. L'amministrazione comunale ha dato valore a questo luogo intendendolo come punto di riferimento per le famiglie e per le scuole. Anche questo intervento di restyling va in questa direzione». Scopo delle modifiche è quello di dare maggior risalto ai libri di narrativa, patrimonio particolarmente numeroso e di maggiore fruizione, e creare una distribuzione più razionale degli arredi per acquistare spazio utile per le attività, sempre affollate. Il successo delle iniziative per ragazzi della biblioteca è infatti continuo, tanto è vero che l'ultima attività svolta in sezione ragazzi intitolata ‘Roald Dahl. La pesca gigante delle storie’ (laboratori di lettura in quattro incontri su Roald Dahl) ha visto una presenza di circa 20 bambini a incontro, con il picco dei 30 nell'ultimo incontro ‘Streghe tra noi’, per un totale di un centinaio di piccoli lettori nel corso dell'intera rassegna. Importante anche la partecipazione delle attività svolte nei quartieri cittadini, come i ‘Parchi delle Storie’ negli spazi verdi cittadini e ‘Metti una mattina al parco’, in collaborazione con Città sane - Ufficio Sport e Movimento e Camminamenti.

I prossimi appuntamenti

Si ricorda infine che dall'11 settembre riprenderà l'orario invernale (lunedì 15-19, martedì 15-18, mercoledì 9-12, 15-19, giovedì 15-18, venerdì 15-18, sabato 15-19). E con l'autunno ripartiranno tutte le attività dell'Ora delle Storie, Tantilibri e Club Tileggounastoria oltreché i percorsi dedicati alle scuole della città dall'Infanzia alla secondaria di primo grado. Per conoscerli, tutti i ragazzi interessati sono invitati all'anteprima di ‘Ora delle storie’, l’appuntamento settimanale di narrazione del mercoledì per i bambini dai 4 agli 8 anni, in programma mercoledì 6 settembre, alle 17, al Parco dei cani in via della Roggia (in caso di maltempo nella biblioteca quartiere ‘Cormor-San Rocco’ via Joppi 68), con ‘Storie da cani’. Un appuntamento a cui sono invitati anche gli amici a quattro zampe (veri o peluche del cuore) …chissà se anche loro ascolteranno le storie che li vedono protagonisti? A concludere l'incontro, che rappresenta anche il momento finale di Estate Bambini in Biblioteca 2017 nell'ambito di Udinestate 2017, sarà il laboratorio di Liana dell’Associazione culturale San Lazzaro.