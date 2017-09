Gli ultrà rompono il silenzio: «Società ormai allo sbando»

UDINE - La stagione è solo all'inizio ma la pazienza dei tifosi sembra già essere ai minimi termini. Non tanto per le prime due sconfitte in Campionato (contro Chievo e Spal), quanto per l'atteggiamento dei giocatori in campo. A questo va ad aggiungersi una campagna acquisti non esaltante, culminata con la vendita di Thereau e con l'arrivo di Lopez. Nel mirino degli ultrà, quindi, finisce la società bianconera, 'colpevole' di non aver gestito le cose nella maniera più giusta e di non tutelare abbastanza l'identità friulana (di squadra e ambiente).

Gli ultrà hanno dichiarato il proprio pensiero con uno striscione durante un torneo amichevole a Nova Gorica. 'Basta parole e slogan ad effetto. Il popolo friulano merita rispetto'. Una frase eloquente, che fa esplicito riferimento a quel 'Daremo l'anima' scelto dalla società come slogan non solo della campagna abbonamenti, ma dell'intera stagione. Parole a cui, almeno fino a oggi, non sono seguiti i fatti.

«Dalla svendita dei nostri valori più importanti (il nostro stadio Friuli) fino all'ultimo deludente calciomercato, è evidente a tutti la pessima gestione di una società ormai allo sbando. Noi ci saremo sempre in ogni categoria, ma pretendiamo rispetto!! Forza Udinese!». Questo il messaggio postato sulla pagina Facebook degli Ultrà dell'Udinese.