Doppio scontro in città: 3 bimbi finiscono in ospedale

UDINE – Doppio incidente in città nella giornata di lunedì. Ferite tre donne e tre bambini. I rilievi, in entrambi i casi, da parte degli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.

Il primo sinistro si è verificato poco dopo le 11 in via Bariglaria: una Volkswagen Golf condotta da una 71enne residente a Udine, all’altezza del civico 350, ha tamponato un’Audi A2 con alla guida una 34enne nigeriana residente in città. Quest’ultima, con i suoi due figli di 3 e 5 anni, sono stati costretti a ricorrere alle cure del 118 e sono stati portati in ospedale da un’ambulanza.

Il secondo incidente è avvenuto alle 20 all’intersezione tra via Piazza d’Armi e via Pola. A scontrarsi, anche in questo caso, sono state due auto: una Citroen guidata da una 58enne di Udine e una Fiat 500 condotta da una 53enne di Corno di Rosazzo. A quanto pare la 500 proveniva dal lato via della Polveriera percorrendo via Piazza d’Armi in direzione nord quando all’incrocio con via Pola si è scontrata con la Citroen. A restare ferite entrambe le conducenti dei veicoli e una bambina che si trovava sulla 500. Tutte sono state accompagnate al Pronto Soccorso in ambulanza.