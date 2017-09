‘Super Studio Special’ a disposizione quattro borse di studio

UDINE - Sono ben quattro le borse di studio offerte dalla Fondazione ‘Morpurgo Hofmann’ per partecipare al ‘Super Studio Special’, il doposcuola specialistico pomeridiano per allievi con disabilità intellettiva delle scuole secondarie di primo e secondo grado organizzato da Hattiva Lab onlus nella sua sede, in via Porzùs 62 a Udine. Le borse di studio assegnate (info: Ilaria Meglio, 0432.512635 - 0432.294417 - Iscrizioni entro il 21 settembre) copriranno il 50% degli oneri relativi alla frequenza del servizio educativo.

Frequenza bisettimanale

In partenza da questo mese, ‘Super Studio Special’ avrà frequenza bisettimanale (lunedì e mercoledì); prevede durante l’intero anno scolastico l’accompagnamento degli studenti - massimo 6 allievi con disabilità intellettiva organizzati in piccoli gruppi, con rapporto educatore/allievo di 1 su 2 - nel loro percorso di apprendimento, in cui si acquisiranno autonomie tali da favorire l’integrazione e il successo a scuola.

Info

Oltre al lavoro didattico la onlus, senza oneri aggiuntivi, offre un’ora di animazione suppletiva al termine del lavoro sui compiti, dalle 16 alle 17, con proposte di attività ludiche e ricreative (giochi di squadra, disegno, visione cortometraggi, attività di manipolazione).