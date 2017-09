Conclusi i lavori alla condotta fognaria di viale delle Ferriere

UDINE – Cafc ha ultimato i lavori di sostituzione delle condotte fognarie in viale delle Ferriere-viale Tullio. Dalle 12 circa di martedì 5 settembre, anche la circolazione è ritornata alla normalità, dopo che il cantiere per le operazioni straordinarie aveva comportato la deviazione sulla corsia opposta dove era stato introdotto il doppio senso di marcia. Si è trattato di un cantiere dalle vaste proporzioni, visto che sono stati sostituiti 8 tubi di 3 metri di lunghezza ciascuno e dal diametro di ben 140 centimetri.

Cosa era capitato

Venerdì 25 agosto l'impresa fornitrice di Cafc aveva rimosso la pavimentazione stradale ceduta. Dopo la video-ispezione eseguita dai tecnici Cafc era emersa la necessità di sostituire la condotta partendo da circa 15 metri a valle dello scavo, visto che l'area presentava parti strutturalmente compromesse. Lunedì 28 agosto, ultimati i lavori propedeutici, erano giunti tre autotreni del fornitore dei nuovi maxi-tubi in calcestruzzo armato. Le operazioni di posatura sono andate avanti per alcuni giorni. Come preannunciato, a seguito del maltempo dello scorso fine settimana che aveva imposto uno slittamento della conclusione delle attività a lunedì, la strada è stata asfaltata e il traffico è ritornato nel regime ordinario.

I ringraziamenti

Un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti viene formulato dal Presidente Cafc, Salvatore Benigno: «Ci siamo adoperati tutti, ognuno per la propria parte, per l'ottima riuscita di questo delicato e imponente cantiere, in collaborazione con la ditta fornitrice, il Comune e la polizia municipale. Adesso le condotte sono in linea con i parametri di efficacia e funzionalità, parole d'ordine che improntano il piano aziendale di Cafc impegnato in programmi d'investimento propedeutici a rendere le reti sempre più al passo delle sfide future. Infine, un grazie anche alla pazienza degli automobilisti che si sono adeguati, per due settimane, al cambiamento viario obbligato».