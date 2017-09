Giornata internazionale dell'alfabetizzazione: appuntamento a Udine

UDINE - Venerdì 8 settembre, per celebrare la Giornata Internazionale dell'alfabetizzazione, il Club UNESCO di Udine organizza una conferenza alle 16.30 nella sede del palazzo Florio in via Palladio 8, a Udine. In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del programma sottoscritto dai Paesi membri dell'Onu, l'evento viene promosso per sostenere un'educazione di qualità che sia contributo al miglioramento umano, culturale e sociale. Renata Capria D’Aronco, Presidente del Club Unesco, introdurrà i relatori che si susseguiranno in un triplice intervento caratterizzato da tematiche di grande attualità in ambito educativo, proiettate a sostenere la crescita delle nuove generazioni.

Di cosa si tratta

Perché e come imparare oggi è il titolo della relazione affidata alla dottoressa Silvana Tiani, docente e scrittrice, che propone Costruire Relazioni come progetto pilota per un'esperienza di insegnamento e apprendimento più efficace, in cui la qualità delle relazioni con gli alunni riveste un ruolo primario. Il dottor Silvano Brunelli, direttore della ricerca del Centro Studi Podresca, nonché docente, formatore e autore di una vasta produzione letteraria, presenta a seguire esempi di innovazione nei processi educativi, che pongono l'attenzione su come valorizzare gli alunni e i loro talenti, come sostenerli a diventare belle persone oltre che bravi studenti. In conclusione, il dottor Giulio Frasson, coordinatore dell'Associazione Vitae onlus, per Educare alla cittadinanza attiva porterà esperienze concrete finalizzate a creare motivazione e coinvolgimento nei giovani, affinché siano protagonisti attivi del miglioramento nel proprio contesto.

Per informazioni contattare il Club UNESCO Udine al numero 0432 521124 o la segreteria del Centro Studi Podresca da lunedì a venerdì, tel. 0432 713319. In alternativa scrivere a info@podresca.it.