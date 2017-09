Un weekend in acqua con la ‘Casa delle Farfalle’

BORDANO - Un fine settimana per tornare a fare un pensierino sull’acqua. Sul pianeta Terra in genere e sul nostro territorio in particolare. Sono passati alcuni anni da quel referendum (uno dei rari che hanno superato il quorum) che ha acceso molte discussioni e ha acceso le menti su questo tema fondamentale. A che punto siamo oggi? In un territorio come il nostro, tra il Lago di Cavazzo e il Tagliamento, in cui la pioggia non manca mai (a differenza di molti posti in Italia, ormai), cosa ne facciamo di tutta questa ‘ricchezza’? Perché indubbiamente, sempre di più, l’acqua dolce (e tanto più l’acqua potabile) è una ricchezza, sul nostro pianeta in via di desertificazione. Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bordano, alla Casa delle Farfalle è organizzato ‘Un weekend in acqua’, sabato 9 e domenica 10 settembre.

Sabato 9 settembre

In collaborazione con Guidanaturalistica.it, vengono organizzate delle discese in Rafting sul Tagliamento (alle 9.30 e alle 14.30), accompagnati da istruttori rafting e da una guida naturalistica che illustrerà i fenomeni naturali che rendono il Tagliamento il Re dei fiumi alpini (costo 40€ e prenotazione obbligatoria sul sito www.guidanaturalistica.it). Alle 20.30, presso la Casa delle Farfalle, verrà proiettato il documentario ‘I custodi dell’acqua’, del regista friulano Giulio Squarci, una riflessione sull’acqua come bene comune in Carnia, con uno sguardo poetico e leggero. Dopo la proiezione si continuerà a discutere con il pubblico sulla situazione delle risorse idriche nella nostra regione (ingresso gratuito).

Domenica 10 settembre

Infine, alle 9.30, un’escursione a piedi sul greto del Tagliamento, con le guide della Casa delle Farfalle, che racconteranno le peculiarità di uno dei fiumi più interessanti del nostro paese, candidato recentemente a diventare ‘Riserva della biosfera’ nel programma MAB dell’UNESCO (gratuito, con prenotazione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente al 344 23 45 406 / Casa delle Farfalle). In caso di maltempo le escursioni verranno sospese (per adulti e bambini da 7 anni in avanti).

Casa delle Farfalle | via Canada 5, Bordano | 0432 1636175 | 344 2345406 | www.bordanofarfalle.it |